مصر للطيران تطرح تخفيضات على الرحلات الداخلية للمدن السياحية

أعلنت شركة مصر للطيران، إحدى شركات الطيران المملوكة للدولة ، عن طرح تخفيضات على أسعار رحلاتها الداخلية إلى المدن السياحية المصرية وذلك تزامنًا مع إجازات منتصف العام الدراسي، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف زيادة حركة السياحة الداخلية بين مختلف المدن السياحية المصرية .

تخفيض 33% بسعر تذكرة الأبناء و25% للزوجة

وأضافت الشركة فى بيان صحفي اليوم ، أن مصر للطيران طرحت تخفيضا للعائلات على التذاكر بحيث يدفع الأب قيمة تذكرته كاملة على أن تحصل الزوجة علي تخفيض 25% والأبناء على تخفيض 33%.

التخفيضات لكافة الركاب سواء مصريين أو عرب أو أجانب

ومن جانبه أكد الطيار محمد موسي رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، أن الشركة الوطنية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة الداخلية، كما أن الشركة حريصة على طرح تخفيضات لعدد من الوجهات السياحية بمصر سواء للمصريين أو الأجانب، مضيفاً أن التخفيضات سارية خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى يوم 10 فبراير 2024، وخلال الفترة من 25 يونيو المقبل وحتى 25 سبتمبر 2024.