تحرك عاجل من الأهلي لمنع انتقال صلاح محسن إلى الزمالك

اتخذ مسؤولو الكرة داخل النادي الأهلي، خطوة جديدة في قرار بيع صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد قرار مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، برحيل اللاعب.

وعلم «الوطن سبورت» أن الساعات الماضية شهدت وجود جلسة بين صلاح محسن ومسؤولي الأهلي، وجرى الاتفاق بين الطرفين على وجود عقد ثلاثي، حال الموافقة على بيع اللاعب، يمنح الحق للنادي في أولوية الحصول على خدماته مستقبلا بمقابل مادي محدد، يتفق عليه النادي الأحمر مع الآخر الذي سينتقل له اللاعب.

وتأتي خطوة الأهلي لوضع بند أولوية الحصول على خدمات اللاعب مستقبلا، وذلك بعدما علم النادي بوجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك لضم اللاعب في الأيام الماضية، عن طريق وكلاء لاعبين، وهو ما اعترف به صلاح محسن أمام مسؤولي «الأحمر» في الجلسة.

الأهلي يحدد سعر بيع صلاح محسن

كما جرى الاتفاق مع اللاعب على تحديد سعر 10 ملايين جنيه، للاستغناء عن خدماته، فيما توقفت العروض المقدمة أمام الأهلي عند 5 ملايين من جانب سيراميكا كليوباترا، الذي أبدى موافقة مبدئية على رفع المقابل المادي إلى 7 ملايين جنيه، بجانب وجود عروض أقل من الناحية المادية من جانب نادي زد، وناد آخر في الدوري السعودي.

صلاح محسن يرفض الدخول في صفقات تبادلية

وكان صلاح محسن قد رفض الدخول في صفقات تبادلية، والانتقال إلى مودرن فيوتشر، ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي، وتمسك بالرحيل النهائي عن صفوف الفريق.