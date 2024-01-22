«أزهر مطروح»: لا شكاوى من «اللغة الإنجليزية» في ختام امتحانات الابتدائية

أعلن فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ختام منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الابتدائية، وسط متابعات مكثفة من قيادات الأزهر في مطروح، وشؤون اللجان والامتحانات.

متابعة لجان امتحانات الأزهر في مطروح

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية إنّه جرى متابعة امتحان الصف السادس الابتدائي الشهادة الابتدائية في عدد من لجان إدارة مطروح التعليمية، وجرى الاطمئنان على توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

امتحان اللغة الإنجليزية

وأدى اليوم طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، إضافة إلى مادة المستوى الرفيع لطلاب المعاهد النموذجية، وتجرى أعمال التصحيح لجميع المعاهد أولا بأول بشكل منتظم تمهيداً لإعلان النتيجة فور الانتهاء من التصحيح الكامل وترصيد النتيجة واعتمادها.

غرفة عمليات امتحانات الأزهر لم تتلق شكاوي

وأشار إلي أن غرفة العمليات في منطقة مطروح الأزهرية لم تتلق أي شكاوى أو تجاوزات من اللجان الامتحانية أو شكاوى من أولياء الأمور والطلاب بشأن امتحان اللغة الانجليزية، وأن الامتحان جاء في متناول الطلاب ومناسب لمستوى الطالب المتوسط وجميع الأسئلة واضحة ومباشرة.