تركيب لافتات تجميلية بمنطقة النرجس في مصيف بلطيم بكفر الشيخ

بدأت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ في تركيب بعض اللافتات التجميلية بالمشاية الوسطي بمنطقة النرجس بمصيف بلطيم، استعدادا لموسم صيف 2024.

تركيب بعض اللافتات التجميلية بالمشاية الوسطي

ومن جانبه، تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بدء تركيب بعض اللافتات التجميلية بالمشاية الوسطي بمنطقة النرجس، لافتاً أنّه جاري دهانها، وإضافة الأعمال الكهربائية لها، مع عمل المزيد من الأعمال التجميلية بباقي مناطق المدينة تباعاً.

وأكد «عطية»، أنّ هناك استعدادات مكثفة لموسم صيف 2024، مشيراً إلى أنّه يتم حالياً مواصلة أعمال توصيل مرافق الصرف الصحي بكافة مناطق مدينة مصيف بلطيم، وربطها بمحطات الصرف الصحي، وإدخال كافة المرافق، حيث أنّ هذا المشرع من المشروعات القومية التي تُنفذها الدولة على أرض محافظة كفر الشيخ.

شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

الجدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، وهي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كم في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر سنوياً خلال موسم الصيف.