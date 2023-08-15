زراعة جانبي الطريق الرئيسي في مصيف بلطيم بالنجيل الطبيعي

واصلت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أعمال زراعة جانبي الطريق الرئيسي بالنجيل الطبيعي، بالمشاركة المجتمعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

زراعة النجيل الطبيعي على جانبي الطريق الرئيسي

ومن جانبه، تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال زراعة النجيل الطبيعي على جانبي الطريق الرئيسي بالجزيرة الوسطى بمنطقة الأمل، والتي تتم بالمشاركة المجتمعية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجميل والرصف بالمنطقة، على أنّ يتم زراعة جانبي الجزيرة الوسطي بباقي الأماكن تباعا.

حملات مكافحة الناموس بمصيف بلطيم

وأكد «عطية» استمرار حملات مقاومة البعوض بمدينة مصيف بلطيم خلال الفترتين الصباحية والمسائية، حيث يتم بدء أعمال المقاومة الصباحية قبل شرق الشمس بأجهزة الرذاذ ومواتير الرش والفترة المسائية بأجهزة الضباب، مشيراً إلى استمرار الحملات يومياً بجميع مناطق المدينة.

مدينة مصيف بلطيم

الجدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كيلو في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.