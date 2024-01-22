رئيس الصومال: لا يوجد ما يمكن التفاوض عليه مع إثيوبيا

قال رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود إنَّه لا يوجد أي مجال للتفاوض أو فرصة للحوار مع إثيوبيا، موضحًا «قالوا لا نعترف بحكومة أو دولة اسمها الصومال، وقالوا إن جزءً منها منفصل ونحن نعترف بها كدولة منفصلة».

وأضاف رئيس الصومال خلال لقاء مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة القاهرة الإخبارية: «بعد ذلك قالوا نضم جزءً من أراضي الصومال إلى إثيوبيا، وبالتالي، هناك من يقول نحن لا نعترف ولا أعرف من أنتم وكيف نتفاوض مع هذا الطرف».

وتابع: «ما نريده هو أن تعود إثيوبيا إلى ما كانت عليه قبل الأول من يناير، ثانيا، تدعي إثيوبيا أنها تريد الوصول إلى البحر، وهذا ليس صحيحا، ولم يمنعها أحد من ذلك».

وواصل: «من مصلحتنا أن نأتي ونستخدم خطنا الساحلي الذي يبلغ طوله 3 آلاف كيلومتر، وبالتالي السؤال هنا كيف يمكن الوصول إلى البحر؟! بالقوة العسكرية؟! لقد قالت علنا قاعدة بحرية ولا توجد دولة تبيع أراضيها لدولة أخرى لإنشاء قاعدة بحرية أو أشياء من هذا القبيل، وبخاصة بين الصومال وإثيوبيا».