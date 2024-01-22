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رئيس الصومال: مصر وقفت إلى جانب بلادي في أصعب أوقاتها

كتب:

هانى حسن
02:21 م | الإثنين 22 يناير 2024
رئيس جمهورية الصومال

رئيس جمهورية الصومال

قال رئيس جمهورية الصومال، حسن شيخ محمود، إنّ زيارته إلى مصر مهمة للغاية واستراتيجية أيضا، حيث تتمتع مصر والصومال بعلاقات جيدة للغاية وطويلة الأمد.

وأضاف شيخ محمود، خلال لقاء خاص بشاشة قناة القاهرة الإخبارية: «تحالفنا في العديد من المجالات ووقفت مصر بجانب الصومال في أصعب السنوات لذلك فدعم مصر واضح للغاية».

وتابع: «كان الدعم موجودا في مجالات، منها التعليم والأمن والدفاع، وهذه الزيارة لمصر بمثابة تعزيز لهذه العلاقات بين الدولتين، ونعمل جميعا وبشكل مشترك على توسيع وتعميق هذه العلاقة من خلال إنشاء مجلس تعاون مشترك جديد يعمل معا من أجل المصلحة المشتركة لمصر والصومال».

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بقلم هانى حسن