«حياة كريمة»: 959 حالة مستفيدة من القافلة الطبية والبيطرية في طنطا

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، قافلة طبية وبيطرية جديدة بمحافظة الغربية مركز قطور قرية حوين، بالتعاون مع جامعة طنطا.

أعداد المستفيدين من القوافل الطبية لحياة كريمة

وأوضحت حياة كريمة في بيان لها، أنَّ أعداد المستفيدين من القافلة وصلت إلى 959 حالة مستفيدة، مشيرة إلى أنَّه تمّ تحويل 61 حالة الى أقرب مستشفى للفحص الدقيق.

تخصصات القافلة الطبية

وأضافت المؤسسة أنَّ القوافل الطبية شملت تخصصات شملت جراحة المخ والـعصاب، الأطفال، العظام، الجلدية، الباطنة، المسالك البولية، أنف وأذن، الجراحة العامة، الصدر، النفسية والعصبية، جراحة العيون، القلب والأوعية الدموية، التحاليل، متابعة أنَّ القافلة البيطرية نجحت في علاج 28 رأس ماشية و2030 طائرا متنوعا.