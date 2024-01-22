رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«حياة كريمة»: 959 حالة مستفيدة من القافلة الطبية والبيطرية في طنطا

كتب:

يسرا البسيوني
02:34 م | الإثنين 22 يناير 2024
جانب من القوافل الطبية

جانب من القوافل الطبية

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، قافلة طبية وبيطرية جديدة بمحافظة الغربية مركز قطور قرية حوين، بالتعاون مع جامعة طنطا.

أعداد المستفيدين من القوافل الطبية لحياة كريمة

وأوضحت حياة كريمة في بيان لها، أنَّ أعداد المستفيدين من القافلة وصلت إلى 959 حالة مستفيدة، مشيرة إلى أنَّه تمّ تحويل 61 حالة الى أقرب مستشفى للفحص الدقيق.

تخصصات القافلة الطبية

وأضافت المؤسسة أنَّ القوافل الطبية شملت تخصصات شملت جراحة المخ والـعصاب، الأطفال، العظام، الجلدية، الباطنة، المسالك البولية، أنف وأذن، الجراحة العامة، الصدر، النفسية والعصبية، جراحة العيون، القلب والأوعية الدموية، التحاليل، متابعة أنَّ القافلة البيطرية نجحت في علاج 28 رأس ماشية و2030 طائرا متنوعا.

اقرأ المزيد:

خريطة القوافل الطبية المجانية لشهر يناير بالدقهلية.. الأماكن والمواعيد

«الصحة»: 197 ألف مواطن استفادوا من خدمات القوافل الطبية المجانية خلال شهر

خريطة القوافل الطبية المجانية بالمنوفية خلال شهر نوفمبر.. تخدم 67 ألف مواطن

خطة القوافل الطبية المجانية لشهر نوفمبر بقرى حياة كريمة في أسيوط
بقلم يسرا البسيوني