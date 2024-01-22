2.6 مليون جنيه إيرادات الأفلام المصرية في 24 ساعة.. «الحريفة» يتصدر

تواصل الأفلام المصرية المطروحة في دور العرض السينمائي تحقيق عائدات مرتفعة في شباك التذاكر، حيث نجحت في تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 2 مليون و642 ألف جنيه أمس الأحد في السينمات، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

للأسبوع الثالث على التوالي يحتفظ فيلم «الحريفة» بصدارة شباك التذاكر اليومي، ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت مليون و251 ألف جنيه بفارق كبير عن فيلم المركز الثاني «الإسكندراني» والذي حقق 599 ألف جنيه فقط، ويليه في المركز الثالث فيلم «أبو نسب» بـ 452 ألف جنيه.

«مقسوم» في المركز الرابع بقائمة الإيرادات.. و«ليه تعيشها لوحدك» يتذيلها

تواجد فيلم «مقسوم» في المركز الرابع في أسبوعه الأول بالسينمات، محققا 108 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الخامس فيلم «شماريخ» الذي حقق 84 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «الملكة» سوى 52 ألف جنيه.وحقق فيلم «أنا وابن خالتي» إيرادات وصلت لـ 20 ألف جنيه، وتذيل فيلم «ليه تعيشها لوحدك» قائمة الإيرادات اليومية بـ 2742 جنيها فقط.