إيرادات فيلم «مقسوم» بعد 3 أيام في السينمات

نجح فيلم «مقسوم» في الاقتراب من حاجز الـ600 ألف جنيه في شباك الإيرادات في يومه الثالث بدور العرض السينمائي، وحقق الفيلم إيرادات عن أمس الجمعة بلغ 231 ألف جنيه وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

إيرادات فيلم مقسوم

وحقق فيلم «مقسوم» في أول أيامه بدور العرض السينمائي 156 ألف جنيه، وارتفعت الإيرادات في اليوم الثاني لتسجل 208 آلاف جنيه، بينما بلغت أعلى معدل في يومه الثالث بـ231 ألف جنيه، وبذلك يصل إجمالي الإيرادات لـ595 ألف جنيه خلال 3 أيام.

تفاصيل فيلم «مقسوم»

يجمع فيلم «مقسوم» في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية من بينهم ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، بالإضافة إلى عمرو وهبة، سارة عبد الرحمن، سيد رجب وبجانب عدد من ضيوف الشرف محمد ممدوح ومحمد شاهين، وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

وحظى الفيلم بردود أفعال إيجابية من الجمهور وصناع السينما والنقاد، عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد طرحه في السينمات.