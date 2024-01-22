رئيس الصومال: مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال منصة لتجنيد حركة الشباب

قال رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود إنَّ مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال أصبحت بمثابة منصة لتجنيد حركة الشباب.

وأضاف رئيس الصومال خلال لقاء خاص بشاشة القاهرة الإخبارية: «تقوم حركة الشباب بالكثير من الدعاية مما يدل على أن هذا هو الوقت المناسب للاستعداد للجهاد، لذا علينا أن ندافع عن الصومال مرة أخرى، وهذا ما يقولونه، لذلك فقد وفر ما حدث منصة وفرصة للإرهابيين أيضا».