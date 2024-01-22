إعدام 300 ألف دجاجة في إسرائيل.. وتحذيرات من نقص «البيض»

ذكرت قناة «12» العبرية، أن وزارة الزراعة والخدمات البيطرية الإسرائيلية، أمرت بإعدام 300 ألف دجاجة، بسبب عدم وجود مكان لاستيعابها؛ من المتوقع أن يؤدي قتل الدواجن إلى نقص في البيض خلال عيد الفصح، بعد إغلاق العديد من الأحواض في الشمال بسبب الوضع الأمني.

اتجاه لتخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني

يأتي هذا، فيما تتجه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، للعمل على خفض تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي عالميا بسبب استمرار النزيف وتضرر قطاعات السياحة والعقارات والزراعة في البلاد بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية للشهر الرابع دون التوصل لصيغة توافق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النيران بين الطرفين.

واجتمع اليوم الاثنين عدد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للوقوف على صيغة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في الوقت الذي تدرس دولة إيرلندا الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعوتها المقدمة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها تل أبيب بتنفيذ أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.