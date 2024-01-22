أسعار القطن في الغربية اليوم.. قفزة جديدة في سعر القنطار وزيادة التوريد

قفزت أسعار القطن في الغربية اليوم، قفزة جديدة تنعش جيوب المزارعين، بحسب بيان رسائل أقطان الزهر وفقًا لمزاد القطن الأخير الذي انعقد خلال الساعات القليلة الماضية، إذ جرى بيع نحو 3567 كيسًا بوزن 4137 قنطارًا و972 كيلو من صنف «سوبر جيزة 94 تجاري»، فضلًا عن بيع 95 كيسًا تزن نحو 125 قنطارًا و921 كيلو من القطن صنف «سوبر جيزة 97 تجاري».

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» أسعار القطن في الغربية اليوم، وكم سجل سعر قنطار القطن اليوم 2024 بحسب مزاد القطن الأخير.

سعر قنطار القطن اليوم في المحلة

وجاءت أسعار القطن اليوم من «سوبر جيزة 94 تجاري» في مركز المحلة الكبرى كالآتي:

البنوان.. سجل 13620 جنيهًا إذ جرى بيع 485 كيسًا بإجمالي 547 قنطارًا و186 كيلو.

المعتمدية.. سجل 13740 جنيهًا إذ جرى بيع 464 كيسًا بوزن 543 قنطارًا و323 كيلو.

سندسيس.. سجل 13840 جنيهًا إذ جرى بيع 399 كيسًا بإجمالي 454 قنطارًا و665 كيلو.

كفر دمرو.. سجل 13900 جنيهًا إذ جرى بيع 400 كيسًا بإجمالي 458 قنطارًا و665 كيلو.

العامرية.. سجل سعر قنطار القطن اليوم 13980 جنيهًا إذ جرى بيع 349 كيسًا بوزن 402 قنطارًا و892 كيلو.

ميت السراج.. سجل 13940 جنيهًا إذ جرى بيع 465 كيسا بوزن 543 قنطارًا و215 كيلو.

طنبارة.. سجل 14020 جنيهًا إذ جرى بيع 265 كيسًا بوزن 303 قنطارًا و557 كيلو.

سعر قنطار القطن اليوم في الغربية

وتضمن مزاد القطن الأخير، وصول سعر قنطار القطن من صنف «سوبر جيزة 94 تجاري» كالآتي:

بندر قطور.. سجل 14000 جنيهًا إذ جرى بيع 231 كيسًا بإجمالي 290 قنطارًا و287 كيلو.

بندر بسيون.. سجل 14240 جنيهًا إذ جرى بيع 299 كيسًا بوزن 351 قنطارًا و671 كيلو.

وفي مركز تجميع سامول بالمحلة الكبرى.. سجل نحو 13895 جنيهًا إذ جرى بيع 210 كيسًا بإجمالي 242 قنطارًا و797 كيلو.

أخبار القطن اليوم عاجل

وفيما يخص القطن صنف «سوبر جيزة 97 تجاري» في مركز تجميع «سمبو الكبرى» بزفتى، فقد سجل سعر قنطار القطن اليوم 13500 جنيهًا إذ جرى بيع 95 كيسًا بإجمالي 125 قنطارًا و921 كيلو.