زيادة 2860 جنيها في سعر القنطار.. تفاصيل مزاد القطن اليوم بالوجه البحري

عقدت منظومة تداول القطن الجديدة، اليوم الأحد 21 يناير 2024، مزاد القطن اليوم في محافظات الوجه البحري لبيع نحو 61365 كيسًا بوزن 7861 قنطارًا من 8 محافظات بزيادة بلغت قدرها نحو 1633 كيسًا بوزن 2228 قنطارًا عن المزاد السابق وذلك وفقًا لحلقات ورسائل مزاد اليوم، والذي شهر طفرة كبرى في سعر قنطار القطن الذي قفز نحو 2860 جنيهًا في سعر القنطار الواحد.

وارتسمت الفرحة على وجوه المزارعين في محافظات الوجه البحري والتي تضم محافظات «كفر الشيخ، والبحيرة، والغربية، والدقهلية، والمنوفية، ودمياط، والشرقية» بعدما قفز سعر قنطار القطن اليوم في مزادات القطن لأكثر من 2500 جنيهًا في سعر القنطار الواحد، وسط توقعات المزارعين بزيادات أكبر خلال المزاد المُقبل.

مزاد القطن اليوم في كفر الشيخ

وبحسب بيان رسائل الأقطان الزهر المعروض بالمزاد العلني اليوم الأحد الموافق 21 يناير الجاري، فإنّه جرى بيع 28572 كيسًا من صنف «جيزة 94» سوبر وتجاري بالإضافة إلى 3881 كيسًا من صنف «جيزة 96» كالآتي:

- تراوح سعر قنطار القطن اليوم صنف «سوبر جيزة 94» بين 15180 وحتى 15340 جنيهًا.

- سجل سعر قنطار القطن اليوم صنف «جيزة 94 تجاري» ما بين 14040 وحتى 15260 جنيهًا.

- بلغ سعر قنطار القطن اليوم صنف «جيزة 96» ما بين 16620 وحتى 17200 جنيهًا.

مزاد القطن اليوم في الغربية

وتضمن مزاد القطن اليوم في الغربية، بيع 3567 كيسًا من صنف «سوبر جيزة 94» بوزن 4137 قنطارًا و 972 كيلو، بسعر تراوح بين 13620 وحتى 14240 جنيهًا للقنطار.

كما جرى بيع 95 كيسًا بإجمالي بإجمالي 125 قنطارًا و921 كيلو من صنف «سوبر جيزة 97» بسعر 13500 جنيهًا.

مزاد القطن اليوم في الدقهلية

وشهد مزاد القطن اليوم في الدقهلية بيع 942 كيسًا من صنف «سوبر جيزة 94» إذ تراوح سعر قنطار القطن اليوم ما بين 13900 وحتى 14160 جنيهًا.

سعر مزاد القطن اليوم في المنوفية

وسجل سعر قنطار القطن اليوم في المنوفية 2024 لصنف «سوبر جيزة 97» ما بين 12410 وحتى 12860، إذ جرى بيع 1198 كيسًا بإجمالي وزن 1574 قنطارًا و96 كيلو.

كم سعر قنطار القطن في البحيرة؟

وتضمن مزاد القطن اليوم البحيرة بيع نحو 6607 كيسًا بإجمالي 9188 قنطارًا من القطن منها 5943 كيسًا من صنف «جيزة 86»، و411 كيسًا من صنف «جيزة 94»، و253 كيسًا من صنف «جيزة 96»، والتي جاءت كالآتي:

- سعر قنطار القطن اليوم صنف «جيزة 86 إكثار» تراوح بين 14400 وحتى 14720 جنيهًا.

- سعر قنطار القطن اليوم صنف «جيزة 86 تجاري» تراوح بين 14420 وحتى 14820 جنيهًا.

- سعر قنطار القطن اليوم صنف «جيزة 94 تجاري» سجل 14260 جنيهًا.

- سعر قنطار القطن اليوم صنف «جيزة 96 تجاري» بلغ 15300 جنيهًا للقنطار.

مزاد القطن اليوم في دمياط

وبلغ سعر قنطار القطن اليوم في دمياط صنف «اكسترا جيزة 92» 14381 جنيهًا إذ جرى بيع 1620 كيسًا بإجمالي 2105 قنطارًا و165 كيلو.

أسعار القطن اليوم في الشرقية

وسجّل سعر مزاد القطن اليوم في الشرقية لصنف «سوبر جيزة 94» ما بين 13920 جنيهًا وحتى 14440 جنيهًا، إذ جرى بيع 6133 كيسًا بإجمالي وزن 7507 قنطارًا و931 كيلو.