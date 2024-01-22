سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2024.. كم يبلغ «جيزة 94» في المزاد؟

رسم مزاد القطن الأخير البسمة على وجوه المزارعين، بعد زيادة سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2024، إذ قفز أكثر من 2000 جنيه في القنطار الواحد، حيث جرى بيع نحو 9442 كيسًا بإجمالي وزن 11 ألفًا و495 قنطارًا و142 كيلو من صنف «سوبر جيزة 94» و«سوبر جيزة 94 تجاري»، وسط توقعات بزيادة أسعار القطن في المزاد المقبل.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» بالتفصيل سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2024، وفقًا لما ورد في مزاد القطن الأخير لبيع أقطان مختلف المراكز، والذي عُقد خلال الساعات القليلة الماضية.

كم سعر قنطار القطن في الدقهلية؟

وتضمنت أخبار القطن اليوم عاجل في الدقهلية ارتفاع سعر قنطار القطن من صنف «سوبر جيزة 94» في مختلف مراكز التجميع بجميع مراكز المحافظة كالآتي:

تراوح سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2024 بمركز بلقاس بين 14 ألفا و140 جنيها وحتى 14 ألفا و200 جنيه.

وسجل سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2024 في المنصورة مركز تجميع «جميزة بلجاي» نحو 14 ألفا و300 جنيه.

وبلغ سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2024 بمنية النصر مركز تجميع «ميت تمامة» 14 ألفا و180 جنيهًا.

وجاء سعر القطن اليوم في الدقهلية 2024 في المنزلة مركز تجميع «ميت مرجا» 14 ألفا و80 جنيهًا.

سعر القطن اليوم في الدقهلية 2024 بالسنبلاوين في مركز تجميع «شبراهور» 14 ألفا و400 جنيه، بينما في مركز تجميع «كفر غنام» 14 ألفا و410 جنيهات.

وبلغ سعر قنطار القطن في مركز أجا «ميت العامل».. 14 ألفا و390 جنيهًا.

وفي مركز تجميع «بانوب» بطلخا، بلغ سعر قنطار القطن اليوم نحو 14 ألفا و420 جنيهًا.

وفيما يخص سعر قنطار القطن في ميت سويد فقد بلغ في مركز تجميع «الربيعة 1» 14 ألفا و420 جنيهًا، بينما سجل في «الربيعة 3» 14 ألفا و480 جنيهًا.

سعر القطن اليوم في الدقهلية 2024

وبلغ سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2024 لصنف «سوبر جيزة 94 تجاري» بحسب مزاد القطن الأخير في مركزي الحفير وشربين كالآتي:

تراوح سعر القطن اليوم في الدقهلية 2024 بمركز الحفير بين 13 ألفا و900 جنيه وحتى 13 ألفا و930 جنيهًا.

وسجل سعر قنطار القطن اليوم في شربين ما بين 14 ألفا و20 جنيها وحتى 14 ألفا و160 جنيهًا.