سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة.. زيادة أكثر من 2000 جنيه

شهد سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة، بحسب مزاد القطن الذي انعقد خلال الساعات القليلة الماضية، ارتفاعًا كبيرًا في سعر القنطار الواحد تجاوز 2000 جنيه بحسب الصنف، وسط فرحة المزارعين بالزيادة الجديدة، فيما جرى بيع نحو 9188 قنطارًا معبئة داخل 6607 أكياس، النسبة الأكبر منها لصنف «جيزة 86» بإجمالي 5943 كيسًا، يليه صنف «جيزة 94» بعدد 411 كيسًا، يليه صنف «جيزة 96» بعدد 353 كيسًا.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة والإسكندرية، وذلك لكل صنف على حدة.

كم سعر قنطار القطن في البحيرة؟

وارتفع سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة، إذ جاءت الزيادات، وفقًا لبيان رسائل الأقطان الزهر بالوجه البحري المعروضة بالمزاد رقم 7، كالتالي:

- صنف «جيزة 86 إكثار»: تراوح السعر في مراكز تجميع أبو حمص لنوع «إكثار أ» ما بين 14400 وحتى 14700 جنيه.

- وتراوح سعر قنطار القطن في مراكز تجميع أبو حمص لنوع «إكثار ب» بين 14520 وحتى 14700 جنيه، إذ جرى بيع 2325 كيسًا بإجمالي 3241 قنطارًا.

- كما جرى بيع نوع «إكثار BCI» بسعر 14540 جنيهًا، وبيع 612 كيسًا بوزن 821 قنطارًا.

سعر قطن جيزة 86

وفيما يخص سعر قنطار القطن اليوم، صنف «جيزة 86 تجاري»، جرى بيع 3006 أكياس بوزن 4189 قنطارًا من القطن التجاري، و5943 كيسًا بوزن 8251 من صنف جيزة 86 في مزاد القطن الأخير، كالآتي:

- شبراخيت: 14420 جنيهًا.

- المحمودية: تراوح بين 14460 و14520 جنيهًا.

- الدلنجات: تراوح من 14700 إلى 14720 جنيهًا.

- حوش عيسى: 14500 جنيه.

- دمنهور: تراوح بين 14320 وحتى 14540 جنيهًا.

- إدكو: 14580 جنيهًا.

- كفر الدوار: تراوح بين 14600 وحتى 14820 جنيهًا.

- الرحمانية: سجل 14620 جنيهًا.

وفيما يخص سعر قنطار القطن في البحيرة، صنف «جيزة 94 تجاري» فإنّه سجل 14260 جنيهًا، إذ جرى بيع 411 كيسًا بوزن 570 قنطارًا في مراكز إدكو، والمحمودية، وكفر الدوار.

وسجل صنف «جيزة 96 تجاري»، 15300 جنيه، إذ جرى بيع 253 كيسًا بوزن 367 قنطارًا في مركزي كفر الدوار، والمحمودية.

سعر قنطار القطن اليوم 2024 الإسكندرية

وبلغ سعر قنطار القطن في الإسكندرية، لصنف «جيزة 86 تجاري»، 14640 جنيهًا، إذ جرى بيع 91 كيسًا بوزن 141 قنطارًا.