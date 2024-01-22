وزير الاتصالات: ارتفاع تصنيف مصر عالميا في مجال التحول الرقمي

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موضوعي طلب المناقشة العامة بشأن صناعة خدمات التعهيد إلى لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات، لبحثهما وإعداد تقرير واحد بشأنهما للعرض على المجلس.

دراسة برلمانية عن الألعاب الإلكترونية

كما أحال مجلس الشيوخ الدراسة البرلمانية بشان الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات المتعلقة بها إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

جاء ذلك بعد الاستماع إلي رد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ورفع المجلس جلساته ليعاود الانعقاد فى الرابع من فبراير المقبل .

ارتفاع تصنيف مصر في البنك الدولي

وكشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن ارتفاع تصنيف مصر البنك الدولي فيما يتعلق التحول الرقمي، وصل في عام 2023 إلى الشريحة «أ»، وهي الأعلى شأنا حول جاهزية مصر في التحول الرقمي.

وأشار «طلعت»، إلى أن قطاع الاتصالات هو الأعلى نموا بنسبة تزيد عن 16%، ويحرز المركز الأول في القطاعات الأكثر نموا في 2023، مؤكدا أن الصادرات الرقيمة زادت إلى 6،2% في عام 2023.مبينا إلي أن قطاع الاتصالات ساهم في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 5% في العام المالي 2022/ 2023.