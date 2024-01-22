نواب بـ«الشيوخ» يناقشون صناعة الألعاب الإلكترونية ويطالبون باكتشاف المواهب

شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشات واسعة حول الدراسة البرلمانية المقدمة بشأن صناعة الألعاب الإلكترونية.

وأكّدت النائبة سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ غياب الرؤية في إدارة صناعة الألعاب الإلكترونية بمصر، متسائلة «لماذا نرى أنها مشكلة تمس الأمن القومي وتغير منظومة القيم في المجتمع».

ولفتت إلى أنَّه من الضروري أن نحدد ما هي القيم المطلوبة لتحقيق منظومة القيم المطلوبة وما هي رؤية وزارة الاتصالات في ذلك، متابعة «نعاني من كثير من المخاطر والتحديات ونستدعي المشهد الأخير للقضية الفلسطينية».

بدوره، قال محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ إنَّ الألعاب الإلكترونية لم تعد رفاهية، وهناك دراسة تؤكّد أن 60% من المصريين يمارسون الألعاب الإلكترونية، ونحو 10 إلى 15% من المصريين يدمنون هذه الألعاب.

وتابع: «المشكلة في مصر تكمن بالإبداع، فالتدريبات والمنح التي يتمّ تقديمها للشباب تتعلق بالشق التكنولوجي، ولكن يجب أن تكون هناك مبادرات واضحة لاكتشاف الموهبين و تعزز من مهارات الإبداع من خلال منصات مختلفة، مبينًا أنَّ الألعاب الإلكترونية ليست مجرد صناعة نأخذ بها، قدر ما هي حائط صد منيع ضد تشويه الهوية وتدميرها».

فيما طالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، أهمية إجراء مسابقات لاكتشاف المواهب في مجال الألعاب الإلكترونية، موضحا أنَّ «مصر مليئة بالمواهب ويقع علينا مسؤولية البحث عنهم، وهذا الاكتشاف لن يتأتى من خلال النظام التعليم القائم، فقد تكون هذه الموهب موجود بكلية نظرية، فالعملية ليست بمجموع الثانوية المهمة، إذ أن هذه الموهبة مماثلة لموهبة الموسيقى».