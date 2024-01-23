دعاء البرق والرعد عن النبي.. احرص عليه

مع حلول فصل الشتاء وظهور البرق والرعد، يحرص الكثير من المسلمين على استقبال هذه الظاهرة بالإكثار من الدعاء، أملا في أن تكون علامة خير، خاصة أن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، لذلك يبحث عدد كبير منهم على دعاء البرق والرعد.

دعاء البرق والرعد

وأكد العلماء، أنه لا توجد صيغة محددة أو ثابتة لدعاء البرق والرعد، إذ يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، إذ استشهد المفتي بقول عز وجل: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.

وقال مفتي الجمهورية، في حديثه عن دعاء البرق والرعد، إنه يستحب عند سماع الرعد ورؤية البرق، الدعاء بالأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي منها قوله: «اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِصَعْقِكَ، وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ».

تعرف على دعاء البرق والرعد

وتابع المفتي، في حديثه عن دعاء البرق والرعد، أنه في «صحيح الإمام مسلم» عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عصفت الريح، قال: «اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ».

قَالَتْ: وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ، تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، وَخَرَجَ وَدَخَلَ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ، سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ﴾ [الأحقاف: 24]».

واستكمل، أنه قال العلامة ابن عابدين الحنفي في «رد المحتار» (2/ 186، ط. دار الفكر): [ويستحب الدعاء.. عند سماع الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، وأن يقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا من قبل ذلك» اهـ.