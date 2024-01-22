إعادة توزيع درجات بعض فقرات امتحان العربي بالشهادة الإعدادية بالفيوم

كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في بيان صحفي، عن أن من المقرر أن يتم إعادة توزيع درجات بعض فقرات امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، بعد الشكاوى المتكررة من الطلاب وأولياء أمورهم من صعوبة الامتحان، خصوصًا النحو.

جاء ذلك بعدما أصدر محافظ الفيوم، قرارًا بالأمس، بتشكيل لجنة فنية، لفحص أسئلة امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بسبب تكرار شكاوى أولياء الأمور من صعوبة الامتحان وتحديدًا أسئلة النحو.

شكاوى أولياء الأمور من صعوبة الامتحان

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنّ عددا كبيرا من أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، قد تقدموا بشكاوى إلى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بصعوبة امتحان اللغة العربية مُطالبين بإعادة توزيع الدرجات حرصًا على مستقبل أبنائهم.

لجنة فنية لمراجعة الامتحان

وذكر المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، أنّ محافظ الفيوم وجه على الفور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجنة من التوجيه الفني بالمديرية لفحص ورقة الأسئلة، وإعداد تقرير فني موضوعي «دون تحيز» عن الامتحان وأسئلته خصوصًا أسئلة النحو، وكذا تصحيح عينة عشوائية من أوراق إجابات الطلاب.

مطابقة ورقة الأسئلة مع مواصفات الامتحان

وأضاف أنّه تم تشكيل لجنة فنية محايدة لفحص أسئلة الامتحان، ومدى توافقها مع مواصفات الورقة الامتحانية، كما تم دراسة النتائج التي ثبتت من تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة الطلاب، وتم عرض تقرير اللجنة على السيد المحافظ، بعد اعتماده من وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أنّه بناءً على ماسبق وحرصًا على مصلحة ومستقبل أبنائنا الطلاب، أوصت اللجنة بإعادة توزيع درجات بعض فقرات امتحان اللغة العربية، بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة للطلاب.