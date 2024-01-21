تشكيل لجنة فنية لفحص امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في الفيوم

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة فنية، لفحص امتحان مادة اللغة العربية في الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024، لإتخاذ ما يلزم من إجراءات، وذلك استجابة لورود شكاوى متكررة والتي وردت من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، بشأن صعوبة الامتحان، خصوصًا أسئلة النحو.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، ف بيان صحفي، إنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تلقى عدة شكاوى تتعلق بصعوبة امتحان اللغة العربية ضمن امتحانات الشهادة الإعدادية نصف العام 2024، خصوصًا أسئلة النحو.

لجنة من التوجيه الفني لفحص الامتحانات

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّه على الفور، وجه محافظ الفيوم، الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجنة من التوجيه الفني بمديرية التربية والتعليم، لإعداد تقرير فني موضوعي «دون تحيز» عن امتحان اللغة العربية، وكذا تصحيح عينة عشوائية من أوراق إجابات الطلاب والطالبات.

إتخاذ الإجراءات اللازمة

وأضاف، أنه من المقرر فور انتهاء اللجنة من تقريرها الفني، واعتماده من وكيل وزارة التربية والتعليم، وعرضه على الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن يتم إعلانه لأولياء الأمور، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.