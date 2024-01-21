خصم 10 أيام من معلمة وحرمانها من الامتحانات 5 سنوات بسبب «موبايل»

قررت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، معاقبة معلمة مراقبة في إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي 2024/2023م، بمجازاتها بخصم 10 أيام من راتبها، فضلًا عن حرمانها من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة 5 أعوام، بسبب «موبايل».

وأحالت وكيل وزارة التربية والتعليم، المُعلمة للتحقيق معها بمعرفة الشؤون القانونية بالمديرية، لمخالفتها القوانين واللوائح، إضافة إلى مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، باستخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة.

مجازاة وخصم وحرمان

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، أنّها قررت مجازاة المعلمة بخصم 10 أيامٍ من راتبها، إلى جانب الحرمان من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة 5 أعوام، بسبب عدم التزامها بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات والتي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدء الامتحانات.

حاولت تصوير ورقة الأسئلة

وأشارت إلى أنّ المعلمة لم تكتفِ باصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجنة فقط، بل إنّها حاولت تصوير ورقة الأسئلة أثناء سير امتحانات الشهادة الإعدادية، فيما سيجرى التحقيق معها لمعرفة سبب قيامها بتصوير ورق الأسئلة.

وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي، اليوم الأحد امتحانات نصف العام 2024 في مادتي الدراسات الاجتماعية، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، بينما من المقرر أن يؤدوا غدًا امتحان مادتي الجبر والإحصاء، يليه التربية الفنية.