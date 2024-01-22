وزير التعليم يوجه بتشديد إجراءات مكافحة الغش خلال زيارته للفيوم

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الفيوم، اتباع كل الإجراءات المتبعة، لضمان ضبط سير امتحانات الشهادة الإعدادية، ومن بينها الإجراءات المتعلقة بنقل ورق الامتحانات من المديريات إلى اللجان الامتحانية، مشددًا على ضرورة مواصلة اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بمكافحة الغش بكافة صوره.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، عقب انتهاء موعد الامتحانات مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، إذ استعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وحسن سير العام الدراسي.

انتظام سير امتحانات الترم الأول

في مستهل الاجتماع، أعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره لجهود القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة فى ضبط وانتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024، وإدارة عملية الامتحانات بنجاح وحوكمة، والالتزام بكل الضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة، للارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها بالمحافظة.

استعرض آليات تنفيذ الدعم المدرسي

وفي إطار متابعة العملية التعليمية بالمحافظة، استعرض الدكتور رضا حجازي الآليات المنظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، مُشيدًا بالجهود التي تبذلها محافظة الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي.

تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي

ووجه الوزير، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في هذه المجموعات، خاصة لمرحلتي الشهادتين الإعدادية والثانوية، وإعداد الدعاية والإعلان اللازمة لها.

خدمة العملية التعليمية

ومن جانبه، ثمن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية التربية والتعليم والعاملين بقطاع التعليم، في خدمة العملية التعليمية، مشيدًا بجهودهم الكبيرة ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الأنصاري أنّ المحافظة تبذل كافة الجهود لتطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى الدور التشاركي بين المحافظة والوزارة للنهوض بالعملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور ريحاب عريق وكيل المديرية.