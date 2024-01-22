رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى في مدن القناة استعدادا للأمطار

أكدت الشبكة الوطنية للطوارئ بمدن القناة وسيناء، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد الجوية من منخفض جوي يضرب مصر خلال الساعات المقبلة.

ووجه محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، برفع حالة الاستعداد في كل مراكز ومدن المحافظة استعدادا لموجة الأمطار المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

اصطفاف المعدات في المراكز والقرى

وقال بيان صادر عن الشبكة الوطنية للطوارئ، أنه سيجري متابعة اصطفاف معدات المراكز والقرى أولا بأول خلال الساعات المقبلة، مع تجهيز فرق العمل حال وقوع أي طارئ لسرعة التدخل الفوري، تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة اليوم، وبرودة الطقس خلال ساعات الليل، ونشاط الرياح على كل الأنحاء على فترات متقطعة.

وأشار البيان إلى أن درجات الحرارة تصل إلى 14 درجة ليلا على معظم المدن، مع توقعات بسقوط أمطار ️خفيفة إلى متوسطة الشدة على المحافظة.