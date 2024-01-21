‎رئيس «تجارية الإسماعيلية» يقرر تشكيل لجنة «شباب الأعمال»

قرر أكرم الشافعي، رئيس تجارية الإسماعيلية، وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، تشكيل لجنة شباب الأعمال، وفقا للقرار رقم 24.

اختيار عدد من الغرفة لتشكيل اللجنة الجديدة

وبحسب القرار، تقرر اختيار حاتم ابراهيم سيد «حاتم العدوي» رئيسا، ونور سالم علام نائب أول، مهند أحمد محمود الشافعي نائب ثان، رمضان محمد سكرتير، والأعضاء كلا من محمد عادل أبو الحسن علام، إسلام عبدالمعطي، مصطفى أحمد حسين، محمد منصور، محمد حسين محمد، عمرو عايش، مازن محمود سعد عباس، مينا سابت جاد، محمد أشرف سليم، محمد أحمد عباس، محمد أبو الغيط، يونس محمد.

كما قرر أكرم الشافعي، رئيس تجارية الإسماعيلية، أن للجنة الحق في اختيار المستشارين والمنسقين والأعضاء للانضمام للجنة شباب الأعمال.

ووفقا للقرار، تكون مهمة هذه اللجنة، الاهتمام بنشاط شباب الأعمال، واتخاذ جميع الإجراءات، وتنظيم الفعاليات لرفع المستوى والكفاءة وعقد الدورات والندوات وإقامة المعارض.