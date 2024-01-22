تطهير مخرات السيول ومتابعة المعديات في مركز ديرمواس بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا تنفيذ خطة المحافظة الشاملة، لرفع درجة الاستعداد والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري، لمواجهة أية أزمات نتيجة لتقلبات الطقس، مع المتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، وضرورة تقوية الجسور الضعيفة، وذلك في إطار تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

تطهير الترع والمصارف وإزالة العوائق

من جانبه، تابع محمد عبدالغني رئيس مركز ديرمواس، الحالة العامة في عدد من مخرات السيول الصناعية بقرية بني حسن الشروق، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة، مشدداً على التطهير الدائم للترع والمصارف وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات، والتأكد من سلامة الجسور والطرق على المجاري المائية وجاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل لتصريف المياه الزائدة والتأكد على جاهزيتها لمواجهة الأزمات حفاظاً على الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى تشكيل لجان تقوم بالمرور على كل مخرات السيول والوقوف على الحالة الفنية لمخرات السيول وسدود الإعاقة.

توفير وسائل أمان للمواطنين بقرى المركز

كما تفقد رئيس المركز مرسى قرية بني حسن الشروق للوقوف على حالة المعديات الخاصة بالوحدة المحلية واللنشات الخاصة بالأهالي، والخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى النظافة العامة، والتأكد من سلامة المعديات وتوافر وسائل الأمان بها والتعرف على مدى التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب ومتابعة تواجد الموظفين المعينين من جانب الوحدة المحلية على المراسي لمتابعة الحالة العامة.