ضياء السيد: محمد النني يتعرض لاتهامات ظالمة

قال ضياء السيد مدير عام منتخب مصر سابقا، إن تشكيل المنتخب المصري قبل مباراة موزمبيق كان جيدا للغاية، لكن أداء اللاعبين خلال المباراة لم يكن الأمثل، ما أضاع فرصة حصد المباراة وجاءت النتيجة بالتعادل مع المنتخب الموزمبيقي.

أداء لعيبة المنتخب خلال المباراة لم يكن الأمثل

وأوضح «السيد» خلال لقاء عبر برنامج «كان 2023»، على شاشة «القاهرة الإخبارية» أن أداء لاعبي المنتخب خلال المباراة لم يكن الأمثل، إذ أنهم لم يقوموا بواجباتهم، ما أعطى الفرصة لمنتخب موزمبيق في رفع الأداء الأمر الذي انعكس على تعادل الفريقين.

محمد النني يتعرض لاتهامات ظالمة

وأثنى مدير عام منتخب مصر سابقا خلال حديثه على اللاعب «محمد النني»، قائلا النني من أهم لاعيب المنتخب وكان أدائه خلال البطولة الماضية جيد ومشرف للغاية ودائما يتعرض لانتقادات ظالمة.