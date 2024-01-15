وزير الرياضة يكشف رسالة النني بعد التعادل مع موزمبيق: إحنا رجالة ثقوا فينا

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن منتخب مصر لكرة اليد على موعد تاريخي للتأهل للأولمبياد من خلال بطولة إفريقيا، مشيرا إلى أن الدولة تدعم دائما كل الفعاليات الرياضية.

صبحي: المنتخب حقق في الفترة الماضية إخفاقات عديدة

وبشأن تعادل منتخب مصر لكرة القدم وموزمبيق، أكد صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المنتخب أخفق في الفترة الماضية إخفاقات عديدة، وذلك منذ كأس العالم 2018 حتى خسارة كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن منتخب مصر لكرة القدم يضم عددا كبيرا من اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح، ومباراة موزمبيق تستحق النقد لكن نحتاج إلى الوقوف بجانب الفريق، معربا عن أمنياته في استمرار دعم الجماهير للمنتخب في المباراة المقبلة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي: أتابع بشكل مستمر مع بعثة المنتخب ومدرب الفريق كل المستجدات الخاصة بالفريق، وكرة القدم بها مفاجآت مستمرة، والفريق ليس لديه رفاهية الاختيار ويجب الفوز على غانا التي أخفقت في المباراة الأولى.

الوزير: أثق في طموح اللاعبين

وعلق قائلا: «أثق في طموح اللاعبين ونحن مسؤولون وجماهير نقف وراء اللاعبين، وعليهم بذل قصارى جهدهم لإعلاء قيمة الرياضة المصرية التي تتطور وتحترم ذاتها».

وتابع قائلا: «النني قال لي لازم تثقوا فينا، وولاد مصر رجالة ومقدرين المسئولية، وكل اللاعبين اجتمعوا سويا وأثق في قدراتهم لأنهم أبناء منتخب مصر الغالي، ونحتاج الأداء المشرف قبل النتيجة».

واختتم: الضغط على مو صلاح بسبب أنه أصبح زي مارادونا في الأرجنتين ورونالدو في البرتغال، وكان طموحاتنا نشوف محترف في أي دوري، والتاريخ سيظل يذكره لأنه رمز الفراعنة المجسد في عاصمة الكرة العالمية، وأقول له المصريين عشمانين فيك، وتحمل وماتزعلش وإحنا معاك.