وزير الخارجية: نسعى للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى اليوم مع المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، وذلك خلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح المتحدث الرسمي، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية عبر فيسبوك، أن الوزير شكري أشار خلال اللقاء إلى ما تضطلع به مصر من مشروعات للطاقة المتجددة بالتعاون مع بعض الشركات الأوروبية، بالإضافة إلى التعاون الجاري في مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان GREGY، واعتماد مصر لهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة، وذلك بحلول 2030 من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح.

تنويع مصادر الطاقة

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري نوه بدور مصر في مساعدة الاتحاد الأوروبي في تنويع مصادره من الطاقة، وما يشهده منتدى غاز شرق المتوسط من تعاون في هذا الشأن، مشيرا إلى مؤتمر الاستثمار المزمع تنظيمه في مصر خلال العام الجاري، والذي يشكل فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين في ملف الطاقة.

تقدير الجانب الأوروبي لمصر

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن المفوضة الأوروبية أعربت خلال اللقاء عن تقدير الجانب الأوروبي للدور المهم الذي تضطلع به مصر في مجال الطاقة، ضاربة المثل بأهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مصر على هامش مؤتمر COP27 للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدة اعتزام دول الاتحاد تقديم المزيد من الدعم لمصر في مشروعات الطاقة المتجددة.