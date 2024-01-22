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وزير الري يستعرض أعمال تطوير وصيانة منشآت السد العالي

كتب:

محمد أبو عمرة
04:59 م | الإثنين 22 يناير 2024
العاملون بهئية السد العالي

العاملون بهئية السد العالي

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً بمقر الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، واستعرض عدد من العروض التقديمية التي توضح أعمال وأنشطة الهيئة في الفترة الماضية، وأعمال التطوير والصيانة الدورية، التي تتم لكل منشآت السد العالي وخزان أسوان.

وزير الري يعقد ثلاث لقاءات مع العاملين بهيئة السد العالي

وعقد «سويلم» ثلاث لقاءات مع شباب المهندسين بالهيئة، والمهندسين بالهيئة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة، وخلال هذه اللقاءات، استمع لطلبات ومقترحات العاملين لتطوير منظومة العمل بالهيئة ورؤية التطوير المستقبلية.

التوجيه بالاستجابة لطلبات العاملين طبقا للوائح والقوانين المنظمة

وأكد أهمية التدريب لرفع كفاءة العاملين بالهيئة، وتحسين منظومة العمل، والتوجيه بالاستجابة لطلبات العاملين بما ينعكس إيجابا على منظومة العمل والمتاح منها، طبقا للوائح والقوانين المنظمة.

كما توجه الدكتور سويلم بالشكر لكل العاملين بهيئة السد العالي على مجهوداتهم المبذولة خلال الفترة الماضية مع الدعوة للاستمرار في بذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة مستقبلا.

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