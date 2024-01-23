أدعية قبل الفجر مستجابة.. عبادة مستحبة احرص عليها

يحرص الكثير من المسلمين على ترديد أدعية قبل الفجر، إذ يكون منهم من يقيم الليل ويقضي عباداته في هذا التوقيت الذي به فضل كبير، ولكن لا يعلم البعض أدعية قبل الفجر وماذا يقول في هذا التوقيت.

أدعية قبل الفجر

لا توجد صيغة ثابتة أو محدد لأدعية قبل الفجر، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب ويأمل، إذ أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الدعاء عبادة مستحبة، مستشهدًا في فتوى عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، بقول الله عز وجل: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾، لذلك يمكن قول ما يحب العبد من أدعية قبل الفجر.

الإفتاء تنشر أدعية قبل الفجر

ونشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، عدد من أدعية قبل الفجر، والتي يمكن قولها في هذا الوقت، منها:

ـ يا رب مع فجر هذا اليوم أخرجنا من كل ضيق وتعسير وأرزقنا كل خير وتيسير.

ـ في فجر هذا اليوم نسألك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرج وأن تجعل لنا من كل هم مخرج.

ـ اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

- اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يسمع.

تعرف على أدعية قبل الفجر

ويردد البعض في أدعية قبل الفجر التالي:

«يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب».

«لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ، لَهُ لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللَّهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعْطيَ لما مَنعتَ، ولا يَنفعُ ذا الجدِّ مِنكَ الجدُّ».

«اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب».

«اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يا ربّ العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين».

ويردد البعض أدعية قبل الفجر كالتالي: «رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزق واسع ويقينا صادق وقلبا خاشع وعلم نافع وعمل صالح متقبلا.. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، اللَّهمَّ أجِرْني مِن النَّارِ من قالها بعد صلاة الفجر سبع مرات كتب الله جوازًا من النار إن مات في يومه».