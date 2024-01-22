أحمد الفيشاوي يروج لفيلم «عادل مش عادل»

روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلمه الجديد عادل مش عادل، والمقرر طرحه في دور العرض الأربعاء المقبل.

ونشر أحمد الفيشاوي، صورا من كواليس الفيلم معلقا: «خلي بالكو عادل جايلكو بعد بكره في سينمات مصر، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال».

أبطال فيلم عادل مش عادل

ويشارك في بطولة فيلم «عادل مش عادل»، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمد رضوان، دينا، محمود البزاوي، وآخرين، وهو من إخراج أحمد يسري، وتأليف أدهم سعيد.