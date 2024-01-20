إلغاء العرض الخاص لفيلم «عادل مش عادل» والتبرع بتكلفته لأهالي غزة

في لفتة إنسانية، قررت الشركة المنتجة لفيلم «عادل مش عادل»، إلغاء العرض الخاص للفيلم والتبرع بجميع تكاليفه لصالح أهالي غزة على أن يتم الاكتفاء بإقامة مؤتمر صحفي فقط للحديث مع أبطال العمل.

تفاصيل مشاركة أحمد الفيشاوي بفيلم «عادل مش عادل»

وظهر الفنان أحمد الفيشاوي ، بشكل مختلف على الأفيش الدعائي، وتفاعل الجمهور معه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لوجود اختلاف عن ما قدمه الفترة الأخيرة، حيث يجسد شخصية محامٍ يدعى عادل، ولا يطبق القانون في قضاياه، ويسير بنهج خاص به.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم «عادل مش عادل» التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحاً كبيراً في فيلمي «ريستا» و« 45 يوم».

أبطال فيلم عادل مش عادل

فيلم «عادل مش عادل» من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة أغنية مخاصماك، والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن، في أول تعاون مشترك بين الشركتين، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.