غلق مزلقان فايد بالإسماعيلية للصيانة الأربعاء المقبل

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة، عن غلق مزلقان فايد على خط سكك حديد الإسماعيلية السويس، الأربعاء المقبل، بسبب أعمال الصيانة.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إنه بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الحفاظ على السلامة المرورية، سيتم غلق المزلقان لمدة أسبوع بدءا من الأربعاء المقبل.

الطوارئ: الصيانة لزيادة أمان قضبان السكك الحديدة

وأضاف بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، أن عملية الصيانة تستهدف رفع درجة الأمان بقضبان سكة حديد مزلقان فايد، بمعرفة هيئة السكة الحديد، على أن يكون مزلقان السلام هو البديل لحين انتهاء عمليات الصيانة.

وكانت قد أنهت السكة الحديدية في الإسماعيلية أعمال الصيانة في مزلقان نفيشة على خط السويس الإسماعيلية ومزلقان أبوصوير على خط الإسماعيلية الزقازيق خلال الفترة الماضية، وجرى افتتاحها أمام حركة المواطنين.