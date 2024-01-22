مروان خوري يحيي حفل عيد الحب في سوريا

أعلن المطرب مروان خوري عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، إحياء حفل عيد الحب في سوريا.

ونشر مروان خوري البوستر الدعائي للحفل، معلقا: «كمان مرّة بسوريا الحبيبة ليلة 15 فبراير بمدينة طرطوس».

حفل مروان خوري في مصر

وأحيا مؤخرا خوري حفلا غنائيا ناجحا في مصر ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، ورفع شعار كامل العدد وقدم خلاله أكثر من 15 أغنية؛ منها: «هوا يا هوا، ويا رب، مهلا على قلبي، كل القصائد، أكبر أناني».