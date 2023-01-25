زوجة مروان خوري عن قصة حبهما: «أخد معي 6 سنين حتى أقنعه بالزواج»

كشف مروان خوري وزوجته ندى، عدة أسرار عن حياتهما الشخصية، خلال لقاء مع الإعلامي ايلي نخله في برنامج the insider بالعربي، في أول ظهور لهما في حفل فني.

زوجة مروان الخولي تتحدث عن زوجها

وقالت زوجته ندى رمال: «أخد معي 6 سنين حتى اقنعه بالزواج»، وأغنية «ناطر» هي من تعبر عنا لأنني كنت بانتظاره وهو كان بانتظاري ولم نكن نعلم بذلك.

قصة حب مروان خوري وزوجته

وقال مروان خوري، «أنا لا اسمي الزواج قفص ذهبي، لأنه لو كان قفصاً لا يجب على أحد أن يدخل إليه، من دون أن نعلم أو نعرف كنا بانتظار بعضنا البعض ودايماً بيكون فيه شخص ناطره وما كنت عارف إلا حتى تتلاقوا».

وأضاف: «أغنية حدا عارف عنا شيء اللي طرحها آدم مؤخراً عملتها لندى بالفترة اللي كنا زعلانين 7 أشهر»، وعن سبب عدم تقديمها بصوته قال مروان، «حسيتها لآدم، أنا الفكرة هي الكلام و اللحن، أنا قلت اللي بدي قولوا، الصوت هو الوسيلة سواء أنا كنت او حدا ثاني، المهم إنه توصل».