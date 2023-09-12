رابط بوابة الخدمات الإلكترونية بجامعة الفيوم.. احجز الكشف الطبي «أونلاين»

خصصت جامعة الفيوم مركزا للخدمات الإلكترونية بالجامعة، للتسهيل على الطلبة في الحصول على الخدمات، وفي إطار توجه الدولة للتحول الرقمي، وتحول الجامعة إلى الخدمة الإلكترونية الذكية، حيث يمكن الطلاب الجدد من حجز الكشف الطبي أو دفع المصروفات، كما يوفر كافة الأسئلة حول شؤون الطلاب، والدراسات العليا، وشؤون الخريجين والمدن الجامعة وغيرها من الخدمات التي ربما يحتاج إليها الطلاب.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» رابط الخدمات الإلكترونية جامعة الفيوم والخدمات التي توفرها للطلاب في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها.

رابط بوابة الخدمات الإلكترونية بجامعة الفيوم

ويمكن للطلاب الجدد والقدامى الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية جامعة الفيوم من خلال الضغط هنا.

ويوفر موقع الخدمات الإلكترونية جامعة الفيوم الخدمات التالية:

- الاستعلام عن المصروفات الدراسية جامعة الفيوم

- كود دفع مصاريف جامعة الفيوم

- شؤون الخريجين جامعة الفيوم

- تقديم الدراسات العليا جامعة الفيوم 2023

- دفع مصاريف جامعة الفيوم

- خدمات المدن الجامعية

الكشف الطبي جامعة الفيوم

وفيما يخص الكشف الطبي جامعة الفيوم فإنّه يمكن للطلاب حجزه من خلال الضغط هنا، ثم إتباع الخطوات التالية:

كتابة الرقم القومي

كتابة رقم الجلوس.

تحميل صورة الطالب.

الضغط على دخول.

كما يمكن للطلاب التعديل والاستعلام عن ميعاد الكشف الطبي من خلال نفس الرابط.

التقديم للدراسات العليا بجامعة الفيوم 2023

وفيما يخص تقديم الدراسات العليا جامعة الفيوم 2023 فإنّه يتم من خلال الضغط هنا ثم اختيار الكلية، والضغط على تسجيل بيانات طالب جديد ثم إدخال البيانات التالية:

كتابة الاسم من الأول للخامس.

إدخال الرقم القومي.تحديد النوع.

تحديد الجنسية.إدخال تاريخ الميلاد.

اختيار حالة التجنيد للذكور.

تسجيل عنوان السكن بالكامل.إدخال رقم التليفون.

اختيار الديانة.

اختيار محل الميلاد.

إدخال البريد الإلكتروني.

تحميل الصورة الشخصية للطالب.

إدخال بيانات المؤهل.

إدخال بيانات التخصص المقدم له الطالب.

الضغط على «تسجيل» بعد مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها.