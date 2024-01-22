‎أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية اليوم 22-1-2024 .. البلدي بـ6 جنيهات

شهدت أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية، اليوم الاثنين 22-1-2024، استقراراً ملحوظاً عند نفس المستويات المسجلة منذ بداية الأسبوع الجاري، ذلك نتيجة حدوث توازن بين العرض والطلب، في ظل ثبات أسعار الدواجن في المحلات وأسواق الطيور، وفقاً للبورصة العامة للدواجن.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وأوضحت بورصة الدواجن أن أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 22-1-2024 بالأسواق المصرية، تتراوح ما بين 23 جنيهاً و23.5 جنيهات بالنسبة للكتكوت الأبيض، بينما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 5 و6 جنيهات، أما سعر الكتكوت الساسو في الأسواق المصرية فيصل إلى 16 جنيهاً.

أسعار الكتاكيت الهجين اليوم

ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 10.5 و9.5 جنيهات، بينما يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 12 و13 جنيهاً، فيما يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 و15 جنيهاً، كما يتراوح سعر كتكوت ساسو بيور في الأسواق المصرية بسعر 19 جنيهاً.