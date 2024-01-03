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أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 3-1-2024.. «البلدي» بـ6.25 جنيه

كتب:

مريم حنفي
10:04 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

تشهد أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 3-1-2024 في الأسواق المصرية، ثباتا ملحوظا منذ بداية الأسبوع الجاري، نتيجة حدوث توازن بين العرض والطلب، وفي ظل تسجيل أسعار الدواجن تراجعا ملحوظ، وفقا للبورصة العامة للدواجن. 

 

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر 

وأوضحت البورصة أن أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 3-1-2024 في الأسواق المصرية تتراوح ما بين 23 و 23.5 جنيه بالنسبة للكتكوت الأبيض، فيما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 6.25 و 7.25 جنيه، أما سعر الكتكوت الساسو يصل في الأسواق المصرية إلى 16 و17 جنيها. 

 

أسعار الكتاكيت اليوم 

ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 10.5 و11.5 جنيه،  فيما يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 13 و14 جنيها، بيما يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 17 و18 جنيها، كما يتراوح سعر كتكوت ساسو بيور في الأسواق المصرية ما بين 17 و18 جنيها. 

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بقلم مريم حنفي