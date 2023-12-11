أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 11-12-2023 في مصر

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 11-12-2023، في بورصة الدواجن، في مصر، استقراراً نسبياً لعدد كبير من الأنواع، إذ تتراوح أسعار الكتاكيت الساسو ما بين 15 إلى 16 جنيها، فيما تراجعت أسعار الكتاكيت البيضاء لتتراوح ما بين 22 إلى 22.25 جنيه بحسب الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 11-12-2023، في بورصة الدواجن للعديد من الأنواع، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الكتاكيت اليوم، وفق آخر تحديثات الاسعار المعلنة من جانب بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت في مصر

ويتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 إلى 8 جنيهات، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 22 إلى 22.25 جنيه بتراجع يقدر بنحو 2 جنيه، كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 15 جنيها إلى 16 جنيها، ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها، يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 10 جنيهات إلى 11 جنيها، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 12 إلى 13 جنيها.