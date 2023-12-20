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أسعار الكتاكيت اليوم 20-12-2023 في الأسواق.. ثبات ملحوظ

كتب:

مريم حنفي
09:47 ص | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

تواصل أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية استقرارها منذ بداية الأسبوع الجاري، إذ لم يطرأ عليها أي تغيير حتى اليوم الأربعاء 20 ديسمبر، ومن المتوقع استمرار حالة الثبات هذه حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك وفقًا لبيانات بورصة الدواجن العامة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم 20-12-2023 في الأسواق المصرية، والتي جاءت كما يلي: 

 

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر 

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 22 و22.5 جنيه. 

 

أسعار الكتاكيت اليوم 

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 8 و9 جنيهات. 

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 18 و19 جنيها. 

- يتراوح سعر كتكوت ساسو بيور ما بين 19 و20 جنيها. 

- سعر كتكوت الهجين يتراوح في الأسواق ما بين 12 و13 جنيها. 

- يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 12 و13 جنيها. 

-يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 18 و19 جنيها. 

أسعار الكتاكيت البيضاء 

- وبالنسبة لسعر الكتكوت في شركة الوادي يصل إلى 25.5 جنيه. 

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بقلم مريم حنفي