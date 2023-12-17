أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 17-12-2023.. «البلدي» بـ8 جنيهات

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، استقرار أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 17-12-2023 في الأسواق المصرية في ثبات مستمر منذ الأسبوع الماضي كما أن هناك توقعات باستمرار حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة في ظل أن أسعار الدواجن تسجل تراجعاً ملحوظاً اليوم.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 17-12-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد ما بين 21 و21.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

- فيما يتراوح سعر كتكوت الساسو ما بين 18 و19 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر كتكوت ساسو بيور ما بين 19 و 20 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي في الأسواق المصرية ما بين 8 و9 جنيهات.

- بالنسبة لسعر الكتكوت الهجين يتراوح اليوم الأحد ما بين 12 و13 جنيهًا.

- وعن سعر كتكوت جيل ثاني يتراوح ما بين 14 و15 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر روزي بيور ما بين 18 و 19 جنيه.

- وبالنسبة لسعر الكتكوت في شركة الوادي يسجل 25 جنيه.