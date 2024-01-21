إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

تمكنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، من تنفيذ 3 قرارات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بمركزي كفر الشيخ، وفوه، خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات علي البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يومياً، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة كافة التعديات.

إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركزي كفر الشيخ وفوه

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ من إزالة حالتين تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة قدرها 3 قراريط، بجانب إزالة حالة من مخالفات البناء بقريتي محلة موسى، والخادمية، بالإضافة إلى فك شِدة خشبية للدور الأول علوي بقرية الحلافي بدون ترخيص، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه من إزالة حالة تعدٍ بالبناء بالطوب الأحمر على سمل قديم بمساحة 80 متر تقريباً داخل الحيز العمراني بمدينة فوه، وتم التحفظ على مواد البناء، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تفعيل محاضر التبوير

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، باليقظة التامة والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلى طبيعتها الزراعية، لافتًا إلى أنّ أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.