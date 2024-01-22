متحف كفر الشيخ يعلن عن دورة تدريبية لنشر الوعي الأثري والتاريخي

أعلن متحف كفر الشيخ عن إطلاق دورة تدريبية جديدة بعنوان «أصدقاء متحف كفر الشيخ»، والتي تنطلق بدءاً من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر حتى نهاية شهر مايو 2024، وذلك في إطار نشر الوعي الأثري والتاريخي والدور الثقافي والاجتماعي لمتحف كفر الشيخ.

إطلاق دورة تدريبية جديدة بعنوان «أصدقاء متحف كفر الشيخ»

وأكد المتحف، في بيان له، أنّه على من يرغب الاشتراك في الدورة التدريبية يرجى التوجه لقسم التدريب بمتحف كفر الشيخ للتسجيل في الفترة من يوم الاثنين 22 يناير 2024 وحتى يوم الخميس 25 يناير 2024، من الساعة 10:30 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا، علماً بأنّه سوف يتم غلق التسجيل بعد اكتمال العدد المطلوب وهو 30 مشارك.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.