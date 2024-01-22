مشغولات ذهبية خفيفة الأوزان في الصاغات تسهيلا على المواطنين

لجأت العديد من ورش الذهب، إلى حيلة جديدة تخفيفا على المواطنين من ارتفاع أسعار الذهب، في تصنيع وإنتاج أطقم من المشغولات الذهبية خفيفة الأوزان والمصنعية، بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا.

ورش الذهب تنتج أوزانا خفيفة من المشغولات

وقالت مصادر في مصلحة الدمغة والموازين، إن لجوء أصحاب ورش الذهب في تصنيع مشغولات وأطقم بأوزان خفيفة يأتي تيسيرا على المواطنين في شراء الذهب الفترة الحالية، خاصة المضطرين للشراء ومنهم الشباب المقبل على الزواج، مؤكدة أن جميع محال الذهب يتوافر بها مختلف الأوزان والأسعار.

حملات التفتيش على صاغات الذهب

وأكدت المصادر على استمرار تكثيف حملات التفتيش على أسواق وصاغات الذهب لضبط الذهب المغشوش أو المقلد، منوهة إلى أن منظومة دمغ وتكويد المشغولات الذهبية والتي تنفذه المصلحة حاليا يقضي على غش الذهب نهائيا.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 22 يناير 2024

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين 22 يناير 2024 في منتصف التعاملات كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ اليوم 4137 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ اليوم 3620 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ اليوم 3102 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ اليوم 28960 جنيها.