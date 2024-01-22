جامعة المنصورة تحقق أعلى مؤشر أداء في منظومة الشكاوى الحكومية

أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة تمكنت من تحقيق أعلى مؤشر أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة بنسبة 99.5%.

جامعة المنصورة تستجيب للشكاوى

وأضاف «خاطر» في بيان له، أن جامعة المنصورة تمكنت من تحقيق المؤشر من خلال استقبال نحو 1591 شكوى وتم إنجاز 98% منها، وبشكل سريع، خاصة المتعلقة بالقطاع الطبي لنحو 261 شكوى، والذي جاء كالآتي:

- توفير عناية مركزة وجراحات الأورام وزراعة الكلى

- حضانات

- جراحات قلب دقيقة للأطفال

- استقبال بعض حالات من الإخوة العرب لتلقي العلاج الكيمائي

افتتاح 3 جهات لتلقي الشكاوى

وأشار إلى أنه حرصا من المنظومة الخاصة بمجلس الوزراء، تم العمل من أجل التوسع في تلقي الشكاوى من المواطنين، إذ جرى افتتاح 3 جهات فرعية جديدة لمنظومة الشكاوى الحكومية.