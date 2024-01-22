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جامعة المنصورة تحقق أعلى مؤشر أداء في منظومة الشكاوى الحكومية

كتب:

آية حسنين
07:32 م | الإثنين 22 يناير 2024
جامعة المنصورة

جامعة المنصورة

أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة تمكنت من تحقيق أعلى مؤشر أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة بنسبة 99.5%.

جامعة المنصورة تستجيب للشكاوى

وأضاف «خاطر» في بيان له، أن جامعة المنصورة تمكنت من تحقيق المؤشر من خلال استقبال نحو 1591 شكوى وتم إنجاز 98% منها، وبشكل سريع، خاصة المتعلقة بالقطاع الطبي لنحو 261 شكوى، والذي جاء كالآتي:

- توفير عناية مركزة وجراحات الأورام وزراعة الكلى

- حضانات

- جراحات قلب دقيقة للأطفال

- استقبال بعض حالات من الإخوة العرب لتلقي العلاج الكيمائي

افتتاح 3 جهات لتلقي الشكاوى

وأشار إلى أنه حرصا من المنظومة الخاصة بمجلس الوزراء، تم العمل من أجل التوسع في تلقي الشكاوى من المواطنين، إذ جرى افتتاح 3 جهات فرعية جديدة لمنظومة الشكاوى الحكومية.

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بقلم آية حسنين