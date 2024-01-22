جامعة المنصورة تحقق أعلى مؤشر أداء في منظومة الشكاوى الحكومية
كتب:
آية حسنين
07:32 م | الإثنين 22 يناير 2024
جامعة المنصورة
أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة تمكنت من تحقيق أعلى مؤشر أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة بنسبة 99.5%.
جامعة المنصورة تستجيب للشكاوى
وأضاف «خاطر» في بيان له، أن جامعة المنصورة تمكنت من تحقيق المؤشر من خلال استقبال نحو 1591 شكوى وتم إنجاز 98% منها، وبشكل سريع، خاصة المتعلقة بالقطاع الطبي لنحو 261 شكوى، والذي جاء كالآتي:
- توفير عناية مركزة وجراحات الأورام وزراعة الكلى
- حضانات
- جراحات قلب دقيقة للأطفال
- استقبال بعض حالات من الإخوة العرب لتلقي العلاج الكيمائي
افتتاح 3 جهات لتلقي الشكاوى
وأشار إلى أنه حرصا من المنظومة الخاصة بمجلس الوزراء، تم العمل من أجل التوسع في تلقي الشكاوى من المواطنين، إذ جرى افتتاح 3 جهات فرعية جديدة لمنظومة الشكاوى الحكومية.