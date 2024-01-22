إحالة ملاحظ في امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد للتحقيق

أحالت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، أحد الملاحظين في امتحان الجبر للشهادة الإعدادية، للتحقيق لعدم الالتزام بضوابط الامتحانات، وذلك خلال تفقدها لجان الامتحانات.

امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد

كانت وكيل تعليم بورسعيد قد تفقدت اليوم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في رابع أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

وتفقدت الدكتورة هالة عبد السلام لجنتي الزهراء الرسمية للغات والإسلامية الإعدادية للبنات أثناء أداء الطلاب اليوم الامتحان في مادتي الجبر والإحصاء بالفترة الأولى والتربية الفنية بالفترة الثانية.

وقررت وكيل تعليم بورسعيد خلال الجولة إحالة أحد الملاحظين بلجنة مدرسة الإسلامية الإعدادية للبنات للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للإخلال والقصور وعدم الالتزام بالضوابط والتعليمات بالامتحان.

منع اصطحاب التليفون المحمول

وشددت الدكتورة هالة عبد السلام على عدم التهاون والتأكيد على عدم حيازة الطلاب والملاحظين الهاتف المحمول داخل اللجان أثناء انعقاد الامتحانات، وذلك لتحقيق الانضباط ولتهيئة الأجواء الامتحانية المثالية للطلاب.

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن لجنة مدرسة الزهراء الرسمية للغات تشمل 14 لجنة فرعية تضم 232 طالبا وطالبة من مدارس العصفوري الخاصة والسيف الحديثة الخاصة ومدرسة الزهراء الرسمية للغات، بينما لجنة مدرسة الإسلامية الإعدادية للبنات تشمل 11 لجنة فرعية وتضم 192 طالبة.