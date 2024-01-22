الفنان أحمد عبدالله يكشف اللحظات الأخيرة في حياة والده: «كان معايا طول الوقت»

شهدت قرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وفاة والد الفنان أحمد عبدالله عن عمر ناهز 80 عاما، وتم تشييع جثمانه إلى مقابر القرية وسط انهيار وبكاء أهله وأقاربه.

وفاة والد الفنان أحمد عبدالله

وكشف الفنان أحمد عبدالله في تصريحات لـ«الوطن»، عن آخر لحظات قبل وفاة والده بعدما تعرض لوعكة صحية منذ عدة أيام دخل على إثرها المستشفى، مؤكدا أنه دعا له «ربنا معاك ويوفقك في اللي جاي».

وتابع «عبدالله»، أن والده كان يتواصل معه باستمرار حتى أيام التصوير كان يتحدث معه من منزله في مدينة شبين الكوم عبر التليفون، ويدعو له التوفيق، وكان حريصا على الاطمئنان على ابنه في جميع الأوقات.

حزن أهل القرية

وقال عبد اللطيف الملاح ابن شقيقة والد الفنان، إن الجميع يشهد للفقيد بحسن السمعة والخلق، وكان سباقا إلى فعل الخيرات ومساعدة غير القادرين والمحتاجين في القرية، وكان يعمل في رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات بشبين الكوم.