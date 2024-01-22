انهيار الفنان أحمد عبدالله أثناء تشييع جثمان والده بالمنوفية (صور)

شيع المئات من أهالي قرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، جثمان والد الفنان أحمد عبدالله إلى مثواه الأخير في مقابر القرية، وسط انهيار ودموع للفنان أحمد في أثناء دفن والده بعد صلاة الظهر من مسجد البيه بالقرية.

انهيار الفنان أحمد عبدالله

وانهار الفنان أحمد عبدالله، في أثناء مشاركته بجنازة والده عند مقابر القرية، وحرص على توديع والده من داخل المقبرة، حيث دخل معه ودفنه وسط حالة من الحزن والبكاء الشديد، وبعد ذلك ذهب إلى مضيفة القرية لأخذ واجب العزاء في والده.

إعلان وفاة والد الفنان أحمد عبدالله

وأعلن الفنان أحمد عبد الله وفاة والده، عبر صفحته الشخصية فيس بوك قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الحاج عبدالله الشحات عبدالسميع الجنايني رجاء الدعاء».

وقال أحمد الجنايني، ابن عم الفنان أحمد عبدالله، إنّ خبر وفاة عمه نزل عليهم كالصاعقة، أمس، وأن جميع الأسرة في حالة حزن شديد على وفاة الحاج عبدالله، حيث شارك في الجنازة جميع أهالي القرية والقرى المجاورة؛ لأنّهم كانوا يشهدون للمتوفى بحسن الخلق والطيبة.