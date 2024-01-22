أمانة التخطيط بحماة الوطن تكرم أحمد عليش تقديرا لجهوده المشرفة خلال 2023

كرمت أمانة أمانة التخطيط والمتابعة المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة العميد حاتم عز الدين، رجل الأعمال أحمد عليش، عضو أمانة التخطيط بالحزب، بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، والنائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس الحزب، والدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين أمانة التنظيم بالحزب، وذلك لجهوده المشرفة خلال عام حزبي مضى وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس.

ملحمة حقيقية في الانتخابات الرئاسية

وعبر أحمد عليش، عضو أمانة التخطيط والمتابعة بالحزب، عن سعادته بهذا التكريم من قبل قيادات الحزب، موجها الشكر والتقدير لجميع قيادات وأعضاء الحزب، مؤكدًا أن حزب حماة الوطن، صنع ملحمة حقيقية في الانتخابات الرئاسية دعمًا للدولة المصرية والقيادة السياسية الرشيدة، وكان على قدر المسؤولية الضخمة الملقاة على عاتقه.

جاءت الاحتفالية عقب نجاح الاستحقاق الدستوري، ممثلا في الانتخابات الرئاسية 2024، والذي كان للحزب دورا بارزا منذ الإعلان عن فتح باب الترشح، وصولا إلى إعلان النتيجة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة 2024.

تكريم قيادات الحزب

جدير بالذكر أن أمانة التخطيط والمتابعة بالحزب، نظمت حفلا كبيرا لتكريم قيادات الحزب ومساعدي وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وعدد من العاملين بالحزب لجهودهم المشرفة خلال عام حزبي مضى وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالتجمع الخامس.

وجرى خلال الحفل عرض تقرير عن أبرز الأنشطة ودور أمانة التخطيط والمتابعة المركزية خلال الفترة 2022 و2023، والتي أشاد به قيادات الحزب والمشاركون في الحفل.